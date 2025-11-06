В ОП РФ назвали слепое доверие западным платформам риском для пользователей

Google создала мощнейшую инфраструктуру для распространения контента, но при этом система безопасности работает по остаточному принципу, заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, эксперт РОЦИТ, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, комментируя информацию о поддельных каналах на YouTube, которые выдавали себя за популярных блогеров.

Он отметил, что вредоносные каналы на YouTube стали симптомом.

«Главная проблема в том, что у нас нет рычагов влияния на политику безопасности западных корпораций. Поэтому акцент на развитие отечественных платформ с заложенными на этапе проектирования механизмами защиты становится вопросом не просто удобства, а цифрового суверенитета», — сказал он.

Также управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер отметил, что ситуация с поддельными каналами на YouTube подтверждает тот факт, что автоматизаций модерации не работает в случаях, когда речь идет о сложных схемах социальной инженерии.

«Тысячи фейковых каналов, работавших полгода, это не просто провал, это катастрофа системы безопасности. Google продолжает экономить на живых модераторах, полагаясь на алгоритмы, которые легко обходятся злоумышленниками с минимальными усилиями», — сказал он.

Напомним, ранее исследователи Check Point обнаружили масштабную кампанию по распространению вредоносного ПО через YouTube, в рамках которой злоумышленники создали тысячи поддельных каналов, выдававших себя за популярных блогеров. Аккаунты-клоны использовались для рекламы зараженного софта под видом легальных программ.