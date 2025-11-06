На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ОП РФ назвали слепое доверие западным платформам риском для пользователей

Эксперт РОЦИТ раскритиковал систему безопасности сервисов Google
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Google создала мощнейшую инфраструктуру для распространения контента, но при этом система безопасности работает по остаточному принципу, заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, эксперт РОЦИТ, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, комментируя информацию о поддельных каналах на YouTube, которые выдавали себя за популярных блогеров.

Он отметил, что вредоносные каналы на YouTube стали симптомом.

«Главная проблема в том, что у нас нет рычагов влияния на политику безопасности западных корпораций. Поэтому акцент на развитие отечественных платформ с заложенными на этапе проектирования механизмами защиты становится вопросом не просто удобства, а цифрового суверенитета», — сказал он.

Также управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер отметил, что ситуация с поддельными каналами на YouTube подтверждает тот факт, что автоматизаций модерации не работает в случаях, когда речь идет о сложных схемах социальной инженерии.

«Тысячи фейковых каналов, работавших полгода, это не просто провал, это катастрофа системы безопасности. Google продолжает экономить на живых модераторах, полагаясь на алгоритмы, которые легко обходятся злоумышленниками с минимальными усилиями», — сказал он.

Напомним, ранее исследователи Check Point обнаружили масштабную кампанию по распространению вредоносного ПО через YouTube, в рамках которой злоумышленники создали тысячи поддельных каналов, выдававших себя за популярных блогеров. Аккаунты-клоны использовались для рекламы зараженного софта под видом легальных программ.

