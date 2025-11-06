На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин бил дочь электрическим шнуром и срезал ей ногти плоскогубцами

В Советске осудили мужчину, который бил дочь шнуром и срезал ей ногти плоскогубцами
true
true
true
close
Shutterstock

В Калининградской области суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в истязании несовершеннолетней дочери, нанесении ей побоев и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Правоохранители установили, что с мая 2024 года по январь 2025 года житель Советска регулярно издевался над ребенком.

«Он применял к девочке физическую силу в качестве наказания: именно избивал ремнем, электрическим шнуром, деревянной палкой, пластмассовой вешалкой, а также плоскогубцами срезал накладные ногти с обеих рук потерпевшей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Приговором суда преступник получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который пять лет истязал своих дочерей.

