Финансовые трудности оказались главной причиной стресса россиян

С 4 по 10 ноября во всем мире проводится Неделя сохранения душевного комфорта для информирования людей о стрессе и методах борьбы с ним. Оказалось, что 25% россиян испытывают стресс каждую неделю, а 59% основной причиной стресса считают финансовые трудности.

Это показало исследование Аналитического центра Европейского медицинского центра (ЕМС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти треть респондентов (29%) заявили, что испытывали стресс один-два раза за последние два месяца. При этом 25% россиян говорят, что подвергаются стрессу каждую неделю. 19% участников опроса испытывают стресс часто, несколько раз в неделю, и 12% — постоянно, почти каждый день.

59% респондентов основной причиной стресса назвали финансовые трудности. Также больше половины (51%) участников опроса сообщили, что стресс вызывают проблемы со здоровьем (как своим, так и близких). У 40% стрессовое состояние провоцируют рабочие и учебные нагрузки, и еще 40% считают, что находятся в стрессе из-за неопределенного будущего. Только 22% опрошенных россиян стрессуют из-за новостного фона.

48% опрошенных поделились, что лучшим способом борьбы со стрессом для них является занятие домашними делами. Почти столько же, 47%, снимают стресс общением с близкими людьми, еще 47% выбирают для этого хобби и творчество, а 46% россиян для снятия стресса занимаются физической активностью и спортом.

Однако 19% опрошенных признались, что для борьбы со стрессом выбирают алкоголь, и только 12% — медитацию и дыхательные практики. Также 12% зависают в социальных сетях, и 10% снижают стресс при помощи курения.

Больше половины (52%) признались, что при стрессе за профессиональной помощью не обращались никогда и не собираются этого делать. При этом 21% планируют начать пользоваться профессиональной помощью в ближайшее время. 13% за профессиональной помощью при стрессе обращались единожды, а 10% — несколько раз. Только 3% россиян на постоянной основе пользуются профессиональной помощью при стрессе.

«Результаты различных исследований демонстрируют, что за профессиональной помощью при стрессовых состояниях обращается не так много людей — всего 3% респондентов, — комментирует Наталья Ривкина, руководитель Клиники психиатрии и психотерапии ЕМС. — Важно понимать, что длительный стресс может привести к серьезным проблемам — тревожным расстройствам, депрессии, психосоматическим заболеваниям. Если вы чувствуете, что не можете выйти из затянувшегося стрессового состояния, отмечаете признаки тревоги, страха, нарушения сна, необходимо обратиться за помощью к специалистам».

Также 52% россиян заявили, что никогда не принимали лекарственные препараты для снижения стресса и тревоги. 24% по собственной инициативе используют безрецептурные препараты в таких случаях. Еще 15% признались, что раньше принимали препараты для снижения стресса и тревоги, но сейчас уже отказались от них. Только 7% опрошенных говорят, что в настоящий момент принимают препараты, назначенные врачом.

Что касается гаджетов для заботы о своем ментальном здоровье, то 55% респондентов считают приложения в телефоне самым эффективным инструментом, а 9% уже пользуются такими приложениями.

«В последние годы как российское, так и международное медицинское сообщество пришли к пониманию, что наиболее эффективно взаимодействовать с клиентами и пациентами помогут искусственный интеллект и гаджеты. Больше половины опрошенных нами россиян — 55% с этим согласны и готовы использовать специальные приложения, а 9% уже пользуются этими инструментами. Главное, чтобы они создавались с участием специалистов и опирались на научные данные. Приложения для ментального здоровья могут быть полезными для самопомощи, например, отслеживать настроение или справляться с эмоциями в трудные моменты. Также они могут передавать данные о вашем состоянии вашему лечащему врачу, который при необходимости может оперативно предлагать изменения в терапии и корректировать необходимое лечение. При диагностированных расстройствах, например, при клинической депрессии, такие приложения могут дополнять основное лечение и должны использоваться под контролем врача», — отметила Ривкина.

Второе место, по мнению россиян, занимают смарт-часы — их выбрали 33%. На третьем месте — массажеры. Такому расслабляющему методу заботы о ментальном здоровье отдают свои голоса 27%. 16% считают эффективным гаджетом фитнес-браслеты.

При этом 14% заявили, что вообще не используют никаких гаджетов.

Ранее россиянам объяснили, можно ли поседеть от стресса.