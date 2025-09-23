В Китае женщина продает свои ногти для изготовления средств народной медицины

SCMP: китаянка более 10 лет продает свои ногти для изготовления лекарств

В Китае женщина десятилетиями продает свои ногти для изготовления средств народной медицины, пишет South China Morning Post.

В традиционной китайской медицине человеческие ногти, известные как «цзинь туй», уже много веков считаются лекарственным средством. Согласно древним трактатам, их используют для выведения токсинов, заживления ран и лечения некоторых детских болезней. Например, врач династии Тан Сунь Сымяо описывал их применение против вздутия живота у младенцев.

Хэ Лань, действующий врач, пояснил, что в больницах прошлого века ногти действительно выписывали пациентам, но со временем их заменили более доступными ингредиентами со схожим действием. Тем не менее, спрос на них сохранился — в 2018 году запатентованное лекарство от воспаления горла «Хоу Янь Вань» вызвало ажиотаж именно из-за наличия в составе ногтей.

Профессор Ли Джимин уточнил, что фармацевтические компании закупают ногти через школы и деревни, после чего сырье тщательно очищается, стерилизуется и перемалывается в порошок. Он подчеркнул, что все ингредиенты проходят строгий контроль перед попаданием в лекарства.

Сама женщина говорит, что продает ногти по цене $21 за кг. Правда, не все комментаторы оценили источник ее заработка.

«Считаю это отвратительным. Наши ногти полны грязи», — пишут люди.

