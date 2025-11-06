Собиравшая грибы женщина не выжила после встречи с медведем в лесу

В Японии медведь напал на собиравшую грибы женщину, ее не спасли

79-летняя женщина получила серьезные травмы во время нападения медведя в горах, ее не спасли. Об этом сообщает Kyodo News.

По данным издания, инцидент произошел в префектуре Акита. Женщина жила недалеко от гор, отдельно от своей семьи. Перед походом она позвонила родственникам и рассказала о намерении отправиться в лес за грибами.

Родственники приехали к ней домой, и, когда японка не вернулась к вечеру, позвонили в полицию.

Позже пострадавшую обнаружили в лесу, но спасти ее не смогли. Исходя из нанесенных травм специалисты сделали вывод, что в лесу пенсионерка столкнулась с медведем.

Как заявил губернатор, в префектуре в последнее время участились нападения медведей, поэтому он обратился к властям с просьбой направить в регион силы самообороны. Акита расположена на острове Хонсю, где обитают черные медведи – один из двух видов, типичных для Японии. Второй вид, бурые, встречается на Хоккайдо.

