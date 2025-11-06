В индейке тюменской марки нашли ДНК сальмонеллы

Роспотребнадзор требует оштрафовать «Тюмень-Агро» за ДНК сальмонеллы в продукции

Роспотребнадзор Тюменской области требует оштрафовать местного производителя мясной продукции «Тюмень-Агро» за ДНК сальмонеллы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона в официальном Telegram-канале.

«Так, помимо прочего, при проведении лабораторного контроля качества изготавливаемой продукции в некоторых образцах замороженного филе грудки индейки обнаружены ДНК сальмонеллы», — говорится в посте.

В конце октября Арбитражный суд принял дело по ч.1 ст. 14.43 кодекса об административных правонарушениях.

Местный портал 72.RU обратился за комментарием в компанию. Гендиректор «Абсолют-Агро» Екатерина Киргинцева заявила журналистам, что «этот вопрос уже давно закрыт».

«Нам приходило письмо от Роспотребнадзора, что сальмонелла в продукции отсутствует. В начале октября пришел ответ, что вся продукция пригодна к реализации и никто ее даже не забирал», — сказала Киргинцева.

Журналисты отмечают, что на предприятии выпускают мясо марки «Инди» в виде филе птицы и полуфабрикатов из него.

