На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В индейке тюменской марки нашли ДНК сальмонеллы

Роспотребнадзор требует оштрафовать «Тюмень-Агро» за ДНК сальмонеллы в продукции
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор Тюменской области требует оштрафовать местного производителя мясной продукции «Тюмень-Агро» за ДНК сальмонеллы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона в официальном Telegram-канале.

«Так, помимо прочего, при проведении лабораторного контроля качества изготавливаемой продукции в некоторых образцах замороженного филе грудки индейки обнаружены ДНК сальмонеллы», — говорится в посте.

В конце октября Арбитражный суд принял дело по ч.1 ст. 14.43 кодекса об административных правонарушениях.

Местный портал 72.RU обратился за комментарием в компанию. Гендиректор «Абсолют-Агро» Екатерина Киргинцева заявила журналистам, что «этот вопрос уже давно закрыт».

«Нам приходило письмо от Роспотребнадзора, что сальмонелла в продукции отсутствует. В начале октября пришел ответ, что вся продукция пригодна к реализации и никто ее даже не забирал», — сказала Киргинцева.

Журналисты отмечают, что на предприятии выпускают мясо марки «Инди» в виде филе птицы и полуфабрикатов из него.

Ранее россиянам рассказали об опасности мытья мяса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами