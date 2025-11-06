На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Приготовление выпечки и салатов в магазинах предложили запретить

В Госдуме предложили запретить магазинам готовить выпечку и салаты
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект, вводящий запрет на приготовление в магазинах выпечки и салатов,
внесут на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил ТАСС.

Инициатива принадлежит партии «Справедливая Россия». Депутаты предлагают внести в закон о госрегулировании торговой деятельности.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в стране все большую популярность приобретает совмещение торговли товарами и кулинарной продукцией, которая готовится там же или закупается у сторонних поставщиков и фасуется (выпечка, салаты, десерты). При этом в нем отмечается, что такое совмещение влечет существенные риски для здоровья граждан.

Проект также предполагает введение запрета на продажу продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов. Кроме того, депутаты предлагают установить, что розничная цена товара не сможет превышать цену поставщика более чем на 15% и ограничить продажу торговыми сетями товаров под собственными брендами.

До этого депутаты предложили повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года.

Ранее в Госдуме обсудили борьбу с «синими чудовищами» и «головами из унитаза».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами