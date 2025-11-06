Приготовление выпечки и салатов в магазинах предложили запретить

Законопроект, вводящий запрет на приготовление в магазинах выпечки и салатов,

внесут на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил ТАСС.

Инициатива принадлежит партии «Справедливая Россия». Депутаты предлагают внести в закон о госрегулировании торговой деятельности.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в стране все большую популярность приобретает совмещение торговли товарами и кулинарной продукцией, которая готовится там же или закупается у сторонних поставщиков и фасуется (выпечка, салаты, десерты). При этом в нем отмечается, что такое совмещение влечет существенные риски для здоровья граждан.

Проект также предполагает введение запрета на продажу продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов. Кроме того, депутаты предлагают установить, что розничная цена товара не сможет превышать цену поставщика более чем на 15% и ограничить продажу торговыми сетями товаров под собственными брендами.

До этого депутаты предложили повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года.

Ранее в Госдуме обсудили борьбу с «синими чудовищами» и «головами из унитаза».