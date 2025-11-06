Эксперт объяснила, как перфекционизм мешает достичь успеха в карьере

Перфекционизм может нанести серьезный вред работе и стать главным барьером на пути к построению успешной карьеры. Он становится ловушкой, которая мешает перейти к реальным действиям, а также создает токсичную атмосферу в коллективе из-за завышенных ожиданий, предупредила в беседе с 360.ru стратегический маркетолог, директор по маркетингу ООО «Вместе.ПРО» Кадрия Бережная.

Проблема перфекционизма заключается в том, что человек убежден в достижимости идеала и не признает право на существование несовершенного результата. Направлено это явление может быть как на себя, когда человек становится изнурительно требовательным к своим действиям, так и на других – в таком случае от команды ожидают завышенных результатов, что создает токсичную атмосферу и подавляет инициативу сотрудников, объяснила Бережная.

«Социально предписанный перфекционизм, основанный на убеждении, что окружающие ждут безупречности, заставляет человека игнорировать конструктивную критику или обратную связь, боясь любого неидеального результата. Именно эти черты мешают бизнесу быстро реагировать на изменения рынка», — пояснила эксперт.

В картине мира перфекционистов нет места не только ошибкам, но и экспериментам, из-за чего компания не может пойти навстречу переменам, даже позитивным, отметила специалист.

Чтобы определить уровень своего перфекционизма и вовремя выявить тревожные симптомы, она посоветовала задать себе несколько вопросов. В частности, следует оценить, не откладывает ли человек выполнение задач из-за страха сделать их неидеально, не боится ли он делегировать задачи другим из-за страха, что они справятся с ними хуже и не считает ли, что все вокруг ожидают от него безупречности. Если большинство ответов на эти вопросы – положительные, то это говорит о наличии перфекционизма, который становится преградой к продуктивности и гибкости, важным для достижения успеха. Если же ответы отрицательные, то это говорит об умении человека адаптироваться и не зацикливаться на недостижимых идеалах, заключила эксперт.

Напомним, специалисты подчеркивают, что перфекционистам важно осознать и принять факт, что все контролировать просто невозможно – всегда есть некая неопределенность, поэтому что-то может пойти не так. Они советуют смещать фокус внимания с конечного результата на сам путь, усилия и полученный опыт, а также отмечать даже самые крошечные шаги в смещении акцента с недостижимого результата на реальное продвижение вперед.

