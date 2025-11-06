В Германии неизвестные нарисовали кровью свастику почти на полусотне автомобилей и зданий

Неизвестные в немецком городе Ханау (федеральная земля Гессен в центральной части ФРГ) нарисовали кровью свастику почти на 50 машинах, а также на фасадах зданий. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

О свастике на автомобиле в полицию сообщил местный житель вечером 5 ноября. Когда правоохранители прибыли на место и осмотрели район инцидента, они нашли свастику и на других автомобилях, а также на зданиях и почтовых ящиках. При этом после изучения вещества, которым была нанесена свастика, оказалось, что речь идет о человеческой крови.

Согласно информации полиции, данных о возможных пострадавших не поступало. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества и использования символики запрещенных организаций.

Германский город Ханау попал в криминальную хронику после того, как 19 февраля 2020 года местный житель Тобиас Р. открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, а после еще в одной кальянной. Из-за действий мужчины несколько человек лишились жизней, в том числе его мать.

