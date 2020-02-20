Стрелок из Ханау оставил предсмертную записку и видеосообщение

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Мужчина, который мог открыть огонь в германском Ханау, оставил предсмертную записку и видеосообщение, в которой объяснил мотив преступления. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой источники

Текста письма не приводится.

Отмечается, что стрелок был сторонником правой идеологии. Согласно изданию, мужчина по имени Тобиас Р. был гражданином ФРГ.

Ранее в городе Ханау в Германии при стрельбе погибли девять человек. Неизвестные открыли огонь в двух кальянных на улице Хоймаркт.

Позже тело предполагаемого стрелка и еще одного человека нашли в его квартире.

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