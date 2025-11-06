В «Артеке» завершился финал шестого сезона «Большой перемены»

Более 1400 старшеклассников приняли участие в финале «Большой перемены»

В международном детском центре «Артек» прошла торжественная церемония закрытия шестого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 8-10 классов, в котором приняли участие 1500 старшеклассников из 79 регионов России, сообщает пресс-служба конкурса.

Как отметил президент России Владимир Путин в своем приветствии финалистам, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, все финалисты достойно проявили себя в разных состязаниях.

«Финалисты показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели. Так держать», — говорится в приветствии Владимира Путина.

Победители шестого сезона среди учеников 10 классов получат по 1 млн рублей на образование, а победители среди 8-9 классов — 200 тыс. рублей.

Как отметил руководитель федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Григорий Гуров, с 2025 года «Большая перемена» стала частью «Движения Первых».

«Участвуя в конкурсе, вы получаете важные навыки, которые помогут вам в дальнейшем. Каждый из вас — уникален, но важно, что вместе вы — большая команда», — сказал он.

Также педагоги-наставники, которые подготовили победителей конкурса, получат по 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров.

По словам директора детского центра Константина Федоренко, в «Артеке» собираются самые яркие, целеустремленные и активные дети.

«Сам факт вашего присутствия в «Артеке», общение с лучшими из лучших, участие в уникальных мастер-классах — все это уже огромная победа. Пусть знания и бесценный опыт, приобретенные здесь, в «Артеке», на финале конкурса, станут вашим прочным фундаментом», — сказал он.

Также финалистов поздравили председатель правления «Движения Первых», Герой России, участник президентской кадровой программы «Время Героев» Артур Орлов, космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Олег Платонов, Алексей Зубрицкий и другие.

Кроме того, по итогам конкурсных испытаний стали известны абсолютные победители 12 «вызовов» конкурса. Они получат призы от партнеров проекта.

Также для ребят прошла выставка флагманских проектов «Движения Первых», где были представлены всероссийские проекты «Звучи», «Вызов Первых», «Первая помощь», «Первые в науке», «Безопасность в Движении» и другие.