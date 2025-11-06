Врач рассказала об омоложении с помощью армирования золотыми нитями

Процедура армирования золотыми нитями рекомендована при появлении первых признаков потери упругости кожи, обычно с 30-35 лет. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог Екатерина Лебедева.

Ее суть заключается в том, что под кожу вводятся тончайшие нити из золота, вокруг которых формируется прочный каркас, стимулирующий выработку коллагена и эластина. Через несколько недель кожа становится плотнее, морщины — разглаживаются.

«Золото действительно запускает биостимулирующий эффект, но важно понимать: это не чудо, а грамотно рассчитанная реакция тканей на инородный материал», — пояснила Лебедева.

Противопоказаниями к процедуре являются беременность, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет в стадии декомпенсации, онкологические процессы и хронические воспаления кожи.

Пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники Клазко Дмитрий Зимин до этого говорил, что путь к омоложению лица стоит начинать с эндоскопического лифтинга лба и эндоскопического лифтинга средней зоны лица.

