Суд арестовал управляющего Нацбанком Ингушетии

Магасский районный суд Ингушетии заключил под стражу управляющего отделением Банка России – Национального банка по республике Магомеда-Бека Ужахова. Об этом сообщила пресс-служба объединенных судов республики в Telegram-канале.

По версии следствия, Ужахов, будучи достоверно осведомленный, что его родственником совершено хищение имущества банка (мобильной рабочей станции стоимостью 109 725 рублей), не сообщил об этом в Южное главное управление Банка России и главному аудитору регулятора, а также не предпринял должных мер, направленных на расторжение трудового договора с родственником и привлечение его к дисциплинарной и уголовной ответственности.

В октябре прошлого года Ужахов дал указание своим подчиненным подготовить документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно оприходования фактически отсутствующего имущества, утвердил фиктивную накладную, тем самым придав законный вид обороту похищенного его родственником имущества.

В результате преступной деятельности управляющего его родственник с февраля 2023 года по октябрь 2024 года похитил имущество Центробанка на общую сумму более 4 млн рублей.

Ранее суд отправил в СИЗО главу Крымского района Кубани, подозреваемого в хищении.