Росавиация сняла ограничения со всех закрытых утром аэропортов

Росавиация: полеты возобновлены во всех аэропортах, где действовали ограничения

Росавиация сняла временные ограничения на работу всех аэропортов, ранее закрытых из соображений безопасности. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его данным, ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), Иваново (Южный), Ярославля (Туношна) и Краснодара (Пашковский). Аналогичные меры перестали действовать в 7:57 в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный).

Позднее, к 8:24, возобновили работу воздушные гавани Нижнекамска (Бегишево) и Оренбурга, а в 8:25 сняты ограничения в аэропорту Волгограда.

Во время действия временных мер несколько самолетов, следовавших в Ульяновск, Волгоград и Грозный, были направлены на запасные аэродромы.

Кореняко отметил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов действовали строго по установленным протоколам. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов оставалось безусловным приоритетом для ведомства.

