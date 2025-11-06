На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самую вредную осеннюю обувь

Специалист Чижевская: резиновые сапоги являются самой вредной осенней обувью
true
true
true
close
Pixabay

Самой вредной осенней обувью являются резиновые сапоги из-за их нулевой воздухопроницаемости. Об этом kp.ru рассказала руководитель компании «Подиатр», директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

По ее словам, из-за дефицита вентиляции возникает парниковый эффект, который создает идеальную среду для грибковых заболеваний. Эксперт уточнила, что такие сапоги можно носить не более трех часов. Вместо них лучше выбрать современную мембранную обувь, которая будет «дышать» и при этом защищать от влаги.

«К осенней и зимней обуви — особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно прослушивайте вечером обувь», — отметила Чижевская.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого назвал самую стильную обувь на осень. По его словам, идеальные сапоги на осень — модели с высоким голенищем на каблуке. Сейчас актуальны сапоги-трубы с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе, добавил он.

Ранее ведущий «Модного приговора» призвал носить обувь с «плавниками».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами