Россиянам назвали самую вредную осеннюю обувь

Самой вредной осенней обувью являются резиновые сапоги из-за их нулевой воздухопроницаемости. Об этом kp.ru рассказала руководитель компании «Подиатр», директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

По ее словам, из-за дефицита вентиляции возникает парниковый эффект, который создает идеальную среду для грибковых заболеваний. Эксперт уточнила, что такие сапоги можно носить не более трех часов. Вместо них лучше выбрать современную мембранную обувь, которая будет «дышать» и при этом защищать от влаги.

«К осенней и зимней обуви — особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно прослушивайте вечером обувь», — отметила Чижевская.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого назвал самую стильную обувь на осень. По его словам, идеальные сапоги на осень — модели с высоким голенищем на каблуке. Сейчас актуальны сапоги-трубы с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе, добавил он.

Ранее ведущий «Модного приговора» призвал носить обувь с «плавниками».