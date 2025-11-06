ФСИН планирует готовить кадры для других стран

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует обучать в своих вузах сотрудников пенитенциарных систем иностранных государств. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к приказу, регулирующему научную и образовательную деятельность в ведомстве.

Если документ примут, иностранцы смогут проходить курсы среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также программы профессионального обучения и повышения квалификации.

Целью таких программ, как заявили во ФСИН, является обмен опытом и повышение квалификации иностранных сотрудников. При этом содержание образовательных программ для российских слушателей не изменится.

Обучение иностранных специалистов смогут проводить вузы, академии и образовательные центры, подведомственные ФСИН.

В чем цель международной подготовки, неизвестно, однако секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников отметил, что обучение иностранных слушателей, скорее всего, будет платным, что позволит привлекать дополнительные средства и улучшать оплату труда преподавателей.

В сентябре во ФСИН сообщили, что нехватка сотрудников колоний и СИЗО близка к критической.

Ранее осужденные ИК-6 склеили платья для конкурса красоты из подручных материалов.