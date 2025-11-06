На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше несколько часов искали упавший неопознанный дрон

В Польше безуспешно искали упавший неопознанный летательный аппарат
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Польше 4 ноября развернулись масштабные поиски неопознанного летательного аппарата, предположительно потерпевшего крушение в Свентокшиском воеводстве. Информацию об этом агентство РАР получило от Оперативного командования Вооруженных сил страны.

По данным командования, поисковые мероприятия в районе к югу от Кельце проводились с использованием военного вертолета Воздушной поисково-спасательной группы. Причиной для начала операции стало сообщение, поступившее от Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA), указывающее на возможный инцидент.

Несмотря на интенсивные поиски, продолжавшиеся около двух с половиной часов, командование заявило, что «наличие авиационного инцидента не подтвердилось».

Представитель воеводского управления полиции в Кельце Мачей Слюсарчик рассказал, что полиция отреагировала на заявление жителя Пиньчувского повята, который утверждал, что «видел объект, пролетавший над ним и, предположительно, упавший на землю». Полиция провела тщательную проверку этого сообщения.

«Никаких предметов, повреждений или доказательств, подтверждающих сообщение, обнаружено не было», — заключил представитель полиции.

Ранее Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами