В Польше несколько часов искали упавший неопознанный дрон

В Польше 4 ноября развернулись масштабные поиски неопознанного летательного аппарата, предположительно потерпевшего крушение в Свентокшиском воеводстве. Информацию об этом агентство РАР получило от Оперативного командования Вооруженных сил страны.

По данным командования, поисковые мероприятия в районе к югу от Кельце проводились с использованием военного вертолета Воздушной поисково-спасательной группы. Причиной для начала операции стало сообщение, поступившее от Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA), указывающее на возможный инцидент.

Несмотря на интенсивные поиски, продолжавшиеся около двух с половиной часов, командование заявило, что «наличие авиационного инцидента не подтвердилось».

Представитель воеводского управления полиции в Кельце Мачей Слюсарчик рассказал, что полиция отреагировала на заявление жителя Пиньчувского повята, который утверждал, что «видел объект, пролетавший над ним и, предположительно, упавший на землю». Полиция провела тщательную проверку этого сообщения.

«Никаких предметов, повреждений или доказательств, подтверждающих сообщение, обнаружено не было», — заключил представитель полиции.

