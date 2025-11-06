В Польше школьник нарядился на Хэллоуин в форму бойца армии России

В Польше подросток надел в школу на Хэллоуин форму бойца российской армии

В польском Вроцлаве на празднование Хэллоуина в одной из школ подросток явился в военной форме, имитирующей обмундирование российского военного. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на сообщения в зарубежной прессе.

На опубликованной фотографии видно, как юноша в каске и военной форме с шевронами, в том числе с изображением российского флага, стоит в окружении других учеников, одетых в хэллоуинские костюмы.

Появление подростка в подобном виде вызвало волну негодования среди украинских пользователей социальных сетей и, как сообщается, напугало украинских школьников, обучающихся в этом учебном заведении.

Накануне сообщалось, что вечеринка дошкольников, которая прошла в рыбинской спортивной школе «Металлист» в честь Хэллоуина, вызвала широкий общественный резонанс в сети. На детей ясельной группы во время занятия в бассейне надели рога и раздали им напитки, имитирующие кровь.

Ранее жительница Германии нашла лезвия в детских сладостях после Хэллоуина.