Хронический стресс ускоряет рост микроскопических опухолей, предупредил врач

kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Долгий стресс ослабляет защитные силы организма и снижает активность клеток, распознающих опухоли. Онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов рассказал «Газете.Ru», как гормон кортизол мешает иммунитету выполнять «надзор» и какие простые привычки помогают восстановить баланс.

«При хроническом стрессе, то есть при длительном состоянии эмоционального и физического напряжения, уровень кортизола остается стабильно высоким. Этот гормон блокирует работу Т-клеток и натуральных киллеров — иммунных клеток, отвечающих за защиту от инфекций и уничтожение поврежденных или мутировавших клеток. Когда стресс продолжается неделями или месяцами, система «иммунного надзора» ослабевает, и микроскопические опухоли, которые раньше не могли развиваться, начинают расти быстрее», — объяснил он.

Высокий уровень стресс-гормонов приводит к воспалению низкой интенсивности и повышенной утомляемости. Эти процессы дополнительно мешают иммунным клеткам распознавать атипичные клетки и снижают эффективность естественной защиты.

«К типичным признакам выгорания относятся постоянное чувство усталости, нарушение сна, апатия, снижение концентрации и раздражительность. При этом уровень кортизола остается повышенным даже ночью, из-за чего организм не восстанавливается. Постепенно нарушается регуляция обмена веществ и повышается риск метаболических и сердечно-сосудистых нарушений», — добавил врач.

Главная задача в восстановлении иммунитета — снизить уровень хронического возбуждения нервной системы.

«Для этого полезны микроперерывы в течение дня: пять-десять минут без экрана или разговоров снижают уровень адреналина и нормализуют дыхание. Регулярные прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и дыхательные упражнения поддерживают циркуляцию крови и помогают стабилизировать уровень стресс-гормонов. Сбалансированное питание с достаточным содержанием витамина D, магния и белка поддерживает устойчивость нервной системы и работу иммунитета», — рассказал Иванов.

Регулярные утренние и вечерние ритуалы, например прогулка или чтение, снижают реактивность нервной системы и стабилизируют уровень кортизола.

«Ключевое значение имеет сон. Менее шести часов сна в сутки резко уменьшает выработку защитных белков и повышает уровень кортизола. Оптимально ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивая не менее семи часов сна», — отметил врач.

Если чувство усталости не проходит в течение нескольких недель, появляются нарушения сна, скачки давления или частые простуды, стоит обратиться к терапевту или эндокринологу. Специалист оценит уровень кортизола и других гормонов стресса и подберет программу восстановления, резюмировал эксперт.

