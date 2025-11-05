Россиянка, которую угрожали изнасиловать и принуждали отрезать себе соски, попала под суд

На Урале вынесли приговор женщине, которую заперли в квартире, угрожали изнасиловать и принуждали порезать себя. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел 24 августа прошлого года в городе Сухой Лог. Во время совместной рыбалки между ранее судимым мужчиной и женщиной возникла ссора, однако после они оба отправились в квартиру, где находились еще двое мужчин — там они стали распивать спиртное.

В какой-то момент один из собутыльников, ранее судимый за физическое устранение человека, начал оскорблять и избивать женщину. Он угрожал ей ножом, демонстрируя свои татуировки и шрамы — агрессор уверял, что они символизируют количество его жертв.

Нападавший заявил, что женщина не должна рассчитывать выйти из квартиры живой, а затем велел ей резать собственные соски. После ее отказа причинять себе вред он потушил о ее локоть сигарету, раздел и склонял к вступлению в половую связь, угрожая физическим устранением. Он также вонзил нож в ногу женщины, пригвоздив ее к полу.

Когда пострадавшая попыталась сбежать, агрессор вновь набросился на нее с ножом. В ходе борьбы она выхватила оружие и ранила нападавшего, после чего все же смогла выбежать из квартиры и попросить о помощи.

В результате по факту произошедшего против самой женщины оказалось возбуждено уголовное дело. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде одного года и трех месяцев ограничения свободы.

Ранее суд вынес приговор россиянке, которая ударила мужа ножом в целях самообороны.