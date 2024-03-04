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Суд вынес приговор россиянке, которая ударила мужа ножом в целях самообороны

В Тюменской области женщина ударила душившего ее мужа ножом

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Depositphotos

В Тюменской области женщина ударила ножом пьяного мужа, который душил ее и угрожал расправой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В декабре между ранее судимой женщиной и ее мужем, явившимся домой в ночное время в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора.

Мужчина схватил супругу руками за шею и стал ее сдавливать, высказывая при этом в адрес жены угрозы расправы. Пострадавшая сумела вырваться, схватила кухонный нож и нанесла один удар мужу в живот.

Врачи признали тяжким вред здоровью, нанесенный раненому, но фигурантка, имеющая на иждивении маленьких детей, раскаялась и ухаживала за ним. Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Ранее в Петербурге женщина нанесла 17 ножевых ранений знакомому из интернета, чтобы защититься.

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