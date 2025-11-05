На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская учительница напала на школьника и поплатилась в суде

В Тюменской области учительница напала на школьника и попала под суд
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области осудили женщину, которая напала на ребенка в школе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 17 апреля в здании МАОУ ОСОШ №2. Установлено, женщина в школьном кабинете специально повалила учащегося на пол, а затем надавила левой рукой на его грудную клетку. В результате пострадавший школьник получил ушиб грудной клетки и ссадины на левой голени.

В ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Суд учел обстоятельства дела и назначил ей административное наказание по статье 6.1.1 КоАП РФ в виде штрафа размером в 5 тысяч рублей. Ura.ru сообщает, что осужденной является учительница.

Ранее учительницу из Казани обвинили в грубом обращении с детьми.

