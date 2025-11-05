Латвия отложила выход из конвенции о защите женщин от насилия

Сейм Латвии отложил до ноября 2026 года рассмотрение вопроса о выходе страны из Стамбульской конвенции, направленной на защиту женщин от насилия. Об этом сообщает портал lsm.lv.

Как отмечается, решение об отложении вопроса поддержали подавляющее большинство депутатов латвийского парламента.

31 октября парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции. Причиной этого решения стало мнение депутатов, что положения документа противоречат традиционным семейным ценностям, поскольку в конвенции понятие «гендер» интерпретируется не как биологический пол, а как социальный конструкт.

Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году и вступила в силу в 2014. Ее целью является обязательство стран-участниц принимать меры по профилактике и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Документ ратифицировали 39 европейских государств и Грузия. На сегодняшний день единственной страной, отказавшейся от соглашения, остается Турция.

Ранее Россия вышла из Европейской конвенции против пыток.