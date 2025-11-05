На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии сожгут чучело премьера на Ночь Гая Фокса

Daily Telegraph: жители Великобритании сожгут чучело премьера Кира Стармера
Жители города Эденбридж в графстве Кент на юго-востоке Англии 8 ноября планируют сжечь 11-метровую бумажную фигуру, изображающую премьера Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Акция планируется в рамках ежегодного мероприятия Ночь Гая Фокса (или Ночь костров). Этот праздник имеет почти четырехвековую историю. Его история отсылает к 1605 году, когда группа католиков под руководством Гая Фокса предприняла попытку взорвать здание парламента и напасть на короля Якова I, это событие стало известно как «Пороховой заговор». Впоследствии заговорщиков разоблачили, и народ вышел на улицы отмечать спасение монарха: сжигали чучело Фокса и устраивали костры.

Как отмечается, в этом году в рамках мероприятия, помимо фигуры премьера Стармера, по традиции сожгут чучело и самого Гая Фокса. Члены Общества костров Эденбриджа регулярно возводят большие бумажные фигуры различных знаменитостей и политиков, чтобы торжественно поджечь их после наступления темноты.

Ранее более трети англичан признались, что верят в существование приведений.

