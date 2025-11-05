На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин украл из магазина еду и алкоголь ради застолья, но остался ни с чем

В Пензе мужчина украл из магазина алкоголь и еду, но остался ни с чем
В Пензе местный житель обокрал магазин ради застолья, но остался ни с чем. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Неизвестный разбил окно продуктового магазина, залез внутрь и похитил 22 упаковки табачных изделий, восемь бутылок алкоголя и продукты питания на общую сумму более 10 тысяч рублей. Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался местный житель 1993 года рождения. Мужчина во всем признался.

По словам злоумышленника, он решился на кражу в связи с тем, что магазины были закрыты, а ему захотелось выпить. После содеянного он сложил похищенное в пакеты и спрятал их в кустах по пути домой, однако мать не пустила его в квартиру. Когда он вернулся к месту, где спрятал добычу, пакеты уже исчезли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в помещение.

Ранее безработный россиянин напал на продавца в магазине ради кражи шампуней.

