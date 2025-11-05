На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РПЦ представила мобильное приложение для помощи бездомным

РПЦ: у нас создано мобильное приложение «Помощь бездомным людям»
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

Русская православная церковь (РПЦ) запустила мобильное приложение «Помощь бездомным людям», в котором можно найти контакты профильных организаций в каждом регионе страны. Об этом рассказал председатель Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин на выступлении в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«У нас создано приложение для мобильных телефонов — «Помощь бездомным людям», (православный приют для бездомных. – прим.ред.) «Теплый прием» запустил. Оно есть в основных магазинах, или можно скачать его на сайте «Помоги бездомному РФ»», — отметил Потокин.

Председатель Синодального отдела РПЦ отметил, что приложение отображает адреса и контакты организаций, которые оказывают помощь бездомным людям. В то же время он подчеркнул, что это не только христианские, но и государственные, и общественные организации, проверенные РПЦ.

«Вы можете их увидеть на карте и обратиться в любую, которая первой ответит, чтобы помочь. В приложении работает геолокация», — подчеркнул Потокин.

Протоиерей также напомнил, что в каждом российском городе есть православные храмы, где помогают бездомным. Их кормят, выдают теплую одежду и белье.

