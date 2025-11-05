На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Петербурга предоставят многодетным по миллиону на выплату ипотеки

Беглов: многодетным семьям в Петербурге выплатят миллион на погашение ипотеки
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Многодетные семьи в Санкт-Петербурге смогут получить один миллион рублей на погашение ипотечного кредита. Об этом заявил губернатор северной столицы Александр Беглов, передает «Интерфакс».

Претендовать на выплаты смогут многодетные семьи Санкт-Петербурга, в которых третий или последующие дети родились после 1 января 2025 года. Заявку на помощь родители смогут подать через сайт Госуслуг.

«Петербург стал одним из первых регионов, выполнивших указ президента о новых мерах социальной поддержки для многодетных семей», — подчеркнул Беглов.

Из предлагаемых средств 450 тыс. приходится на федеральные выплаты и 550 тыс. рублей на доплату от региона. Предполагается, что срок зачисления средств будет составлять около 10 дней.

Из 76 тыс. многодетных семей Санкт-Петербурга выплаты на ипотеку получили уже 18 тыс. Программа поддержки многодетных семей с ипотекой в России действует с 2019 года. Всего в ней приняли участие порядка 890 тыс. многодетных семей.

Ранее Путин заявил, что все больше россиян хотят много детей.

