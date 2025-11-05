На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следком завершил расследование по делу о теракте в отношении полицейского в Махачкале

СК: завершено расследование теракта в отношении полицейского в Махачкале
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан завершили расследование по делу о теракте в отношении полицейского в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Следствием установлено, что обвиняемый совместно со своим сообщником, придерживаясь идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России, создали террористическое сообщество, после чего 5 мая 2025 года с целью дестабилизации обстановки в регионе на одной из улиц Махачкалы совершили нападение на инспектора ДПС», — говорится в посте.

По данным следствия, обвиняемый с сообщником создали террористическое сообщество. После нападения на правоохранителя они похитили его табельное оружие и угнали служебное авто. После фигуранты совершили теракт на улице Керимова, где обстреляли автомобиль с сотрудниками полиции — один из них погиб.

В результате действий правоохранителей один из участников нападения был нейтрализован, а другого задержали.

Сейчас мужчину обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям.

Ранее суд закрыл от СМИ процесс по делу о теракте против генерала Кириллова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами