Следком завершил расследование по делу о теракте в отношении полицейского в Махачкале

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан завершили расследование по делу о теракте в отношении полицейского в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Следствием установлено, что обвиняемый совместно со своим сообщником, придерживаясь идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России, создали террористическое сообщество, после чего 5 мая 2025 года с целью дестабилизации обстановки в регионе на одной из улиц Махачкалы совершили нападение на инспектора ДПС», — говорится в посте.

По данным следствия, обвиняемый с сообщником создали террористическое сообщество. После нападения на правоохранителя они похитили его табельное оружие и угнали служебное авто. После фигуранты совершили теракт на улице Керимова, где обстреляли автомобиль с сотрудниками полиции — один из них погиб.

В результате действий правоохранителей один из участников нападения был нейтрализован, а другого задержали.

Сейчас мужчину обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям.

