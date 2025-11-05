На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Выдающийся деятель»: в РПЦ оценили памятник Ивану Грозному

В РПЦ заявили, что среди руководителей России никогда не было православных миссионеров
Вологда Прямой Эфир/VK

В Вологде поставили девятиметровый памятник Ивану Грозному – глава региона Георгий Филимонов назвал действия царя «православным миссионерством». Заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что ни одного политика или главу какого-либо государства нельзя назвать «православным миссионером».

«Мы считаем, что выдающиеся деятели прошлого могут и должны быть увековечены, если это соответствует воле людей, проживающих в том или ином регионе. Россия времени царства и империи была православным государством и рассматривала защиту веры как одну из задач монарха. Однако не уверен, что понятия из современного времени, такие как «православный миссионер» применимы к какому-либо из глав государств нашей истории», — пояснил он.

Автором инициативы по установке памятника Ивану Грозному стал глава Вологодской области Георгий Филимонов. В октябре 2024 года он назвал царя «символом русского мира» и «умножителем земель». Губернатор также называл Ивана Грозного «православным миссионером».

В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл называл Ивана Грозного «преступником» и говорил, что канонизация царя невозможна, потому что тот отдал приказ расправиться с митрополитом Филиппом.

Ранее в Госдуме похвалили главу Вологодчины за памятник Ивану Грозному.

