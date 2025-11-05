На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе 37-летней женщине удалили огромную опухоль яичника диаметром 30 сантиметров

В Мариинске врачи спасли 37-летнюю женщину с гигантской опухолью яичника
Telegram-канал «Андрей Тарасов»

Врачи Мариинской городской больницы имени В.М.Богониса прооперировали 37-летнюю женщину, которая долгое время не обращалась к гинекологу и запустила опухоль. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в личном Telegram-канале.

Пациентка более года не была у гинеколога, несмотря на то, что ее беспокоила боль внизу живота. Сам живот увеличился до внушительных размеров.

В больницу женщина попала по скорой. На обследовании у нее выявили новообразование яичника диаметром 30 сантиметров, и направили на экстренную операцию.

«Также выявили перекрут яичника. Кровоснабжение органа было нарушено, поэтому пришлось также выполнить сальпинго-оофорэктомию – удалить яичник и маточную трубу», — рассказал министр.

Пациенту уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину, уколовшуюся скатом-хвостоколом.

