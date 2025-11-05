Россиянам стали доступны мини-базовые станции для улучшения связи в помещениях

Компания МТС объявила о запуске на рынок мини-базовых станций связи для частных клиентов. Новое решение предназначено для улучшения качества мобильного сигнала и интернета в помещениях со сложной радиотопологией — на верхних этажах, в цоколях и зданиях с плотными стенами, уточнили в компании.

Отмечается, что для подключения мини-базовой станции пользователю необходимо подать заявку на сайте компании и иметь проводной интернет со скоростью не ниже 50 Мбит/с. Устройство подключается к Wi-Fi роутеру или иному интернет-провайдеру.

Радиус покрытия одной станции — около 50 метров. При перемещении абонента смартфон автоматически переключается между домашней станцией и общей сетью.

Отмечается, что ранее аналогичные решения МТС предоставляла только бизнес-клиентам. По словам вице-президента по розничному бизнесу компании Юрия Нефедова, рост числа пользователей мобильных устройств и увеличение объемов передачи данных создают устойчивый спрос на подобные технологии и среди физических лиц.

Также, согласно данным МТС, объем рынка устройств улучшения качества связи в 2025 году составит 15,5 млрд рублей, а к 2027 году вырастет до 18,2 млрд рублей. Рост рынка, считают в компании, связан с урбанизацией, увеличением плотности застройки, изменением пользовательских привычек и развитием интернета вещей, который требует стабильного indoor-сигнала для работы умных устройств.