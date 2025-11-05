На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили, будут ли участники СВО получать больше других учителей в школах

В Госдуме пока не знают, сколько будут платить участникам СВО за уроки патриотизма в школах
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участников военной спецоперации России на Украине могут привлечь к преподаванию патриотизма в школах до конца 2027 года, сообщили СМИ. Их зарплата вряд ли будет больше, чем у других учителей, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Я думаю, что это прояснится только в ходе проработки этого предложения — от любой идеи до ее воплощения очень большое расстояние. И вот такие нюансы, они прояснятся именно в ходе обсуждения. Насколько я знаю, у нас в школе нет значительной разницы в зарплате учителей разных специальностей», — заявил депутат.

До этого «Ведомости» сообщили, что Росмолодежь, Минпросвещения, Минобрнауки и другие ведомства разработают профессиональный стандарт патриотического воспитания до конца 2027 года. Сообщается, что министерства разработают методические рекомендации по вовлечению участников СВО в просветительскую патриотическую деятельность.

Ранее Вассерман предположил, что школьников не будут принуждать к лекциям участников СВО.

