«Пошел вон»: продавщица дала отпор грабителю с ножом и попала на видео

В Калининграде продавец магазина дала отпор грабителю с ножом
true
true
true

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить магазин, но встретил сопротивление со стороны продавца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в одном из круглосуточных магазинов Ленинградского района города, на улице Молодая Гвардия. На кадрах опубликованной ведомством записи видно, как в магазин заходит мужчина в черной маске с ножом. Он направляется к продавцу и сразу требует у нее выдать ему кассу. Но вместо ожидаемого повиновения встречает отпор.

Работница магазина бьет агрессора по голове пакетом и прогоняет его со словами «Пошел вон». Грабитель предпринимает еще одну попытку добраться до выручки, но продавец вновь встает на его пути. В итоге мужчина ушел с «добычей» в виде четырех пачек сигарет.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска опросили очевидцев разбойного нападения, ознакомились с записями с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Он был задержан по горячим следам в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания», — рассказали в ведомстве.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.

Ранее в Забайкалье продавщица не растерялась перед грабителем и сорвала с него маску.

