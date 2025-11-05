На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ирландии напугавший людей бродячий «лев» оказался собакой с необычной стрижкой

Ирландская полиция пришла к выводу, что бродячий «лев» на самом деле был собакой
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Ирландии разрешилась история с загадочным «львом», которого видели в лесах. Полиция подтвердила, что животное, вызвавшее переполох в социальных сетях, на самом деле является собакой породы ньюфаундленд по кличке Мышь, пишет Independent.

Местных жителей напугали появившиеся в соцсетях кадры, на которых крупное животное, внешне напоминающее льва, заходит в лесной массив. Сообщения о «льве» поступали из разных уголков страны.

В ходе проверки сотрудники ирландской полиции из Киллалоу установили, что за «льва» приняли собаку по кличке Мышь. Как выяснилось, необычный вид питомца объясняется особой стрижкой: шерсть на теле собаки была сбрита, за исключением пучка на кончике хвоста и густой «гривы» вокруг головы и шеи.

Представители полиции с юмором прокомментировали ситуацию, отметив, что вернули ньюфаундленда хозяевам.

Ранее мужчина нашел свою пропавшую в 2020 году собаку, листая соцсети.

