В Ирландии напугавший людей бродячий «лев» оказался собакой с необычной стрижкой

Ирландская полиция пришла к выводу, что бродячий «лев» на самом деле был собакой

В Ирландии разрешилась история с загадочным «львом», которого видели в лесах. Полиция подтвердила, что животное, вызвавшее переполох в социальных сетях, на самом деле является собакой породы ньюфаундленд по кличке Мышь, пишет Independent.

Местных жителей напугали появившиеся в соцсетях кадры, на которых крупное животное, внешне напоминающее льва, заходит в лесной массив. Сообщения о «льве» поступали из разных уголков страны.

В ходе проверки сотрудники ирландской полиции из Киллалоу установили, что за «льва» приняли собаку по кличке Мышь. Как выяснилось, необычный вид питомца объясняется особой стрижкой: шерсть на теле собаки была сбрита, за исключением пучка на кончике хвоста и густой «гривы» вокруг головы и шеи.

Представители полиции с юмором прокомментировали ситуацию, отметив, что вернули ньюфаундленда хозяевам.

