В Тыве девушка умерла в сауне, получив удар током

112: в Туве девушка умерла от удара током в сауне

В Тыве девушка умерла во время посещения сауны. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в здании на улице Оюна Курседи. По данным Telegram-канала, в помещении обнаружили тело 21-летней посетительницы, которая пришла в заведение в компании друзей. На трупе на нашли следов насилия.

«Предположительно, смерть девушки наступила от удара током», – сообщается в публикации.

Помимо девушки, пострадали еще два человека. У них диагностировали электротравмы, пациентов направили в местную больницу.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Московской области медики спасли 35-летнего мужчину с электротравмой. По словам пациента, во время грозы он решил спрятаться под деревом, в которое позже ударила молния. У пострадавшего заметили судороги. Как рассказали врачи, больной быстро пошел на поправку.

