В Тыве девушка умерла в сауне, получив удар током

В Тыве девушка умерла во время посещения сауны. Об этом сообщает «112».
Инцидент произошел в здании на улице Оюна Курседи. По данным Telegram-канала, в помещении обнаружили тело 21-летней посетительницы, которая пришла в заведение в компании друзей. На трупе на нашли следов насилия.
«Предположительно, смерть девушки наступила от удара током», – сообщается в публикации.
Помимо девушки, пострадали еще два человека. У них диагностировали электротравмы, пациентов направили в местную больницу.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
До этого в Московской области медики спасли 35-летнего мужчину с электротравмой. По словам пациента, во время грозы он решил спрятаться под деревом, в которое позже ударила молния. У пострадавшего заметили судороги. Как рассказали врачи, больной быстро пошел на поправку.
