Сбер поддержит талантливых молодых программистов

Сбер стал партнером финала ICPC в Петербурге
Сбер выступит партнером финала ICPC Northern Eurasia Finals, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это крупнейшее студенческое соревнование по программированию в регионе, на площадке встретятся лучшие команды стран Северной Евразии, отметила пресc-служба компании.

В Сбере напомнили, что ранее пригласили на работу в технологические подразделения компании чемпионов ICPC World Finals — команду факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета, опередившую соперников из MIT, Stanford и 136 других университетов мира.

В частности, победили смогут работать в IT-команде блока Сбера «Корпоративно-инвестиционный бизнес», которая разрабатывает мультиагентные системы на базе нейросети ГигаЧат.

Также Сбер запустил кампанию в поддержку чемпионов. С 27 октября их портреты появились на цифровых билбордах в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Мы поддерживаем талантливых программистов на всем их пути — от школьных олимпиад до международных финалов среди студентов. Для нас важно, чтобы у тех, кто способен решать задачи мирового уровня, была возможность строить технологическое будущее в нашей стране», — отметила руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова.

Декан факультета математики и компьютерных наук СПбГУ Виктор Петров добавил, что команды университета уже в пятый раз завоевывают абсолютное первенство на чемпионатах ICPC, что подтверждает высокое качество российского IT-образования и лидирующие позиции вуза.

