Пара занималась сексом в машине на скорости 140 км/ч и едва не спровоцировала ДТП

В Германии пару задержали за соитие в машине на скорости 140 км/ч

В Германии паре грозит «принудительное задержание» за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Bild.de.

Пара двигалась в сторону города Дортмунда. По данным издания, на ситуацию обратил внимание свидетель и сразу обратился в полицию. По его словам, в машине марки Ford водитель и пассажирка решили заняться любовью. Однако мужчина не останавливался, наоборот – ехал со скоростью 140 км/час.

Пара создавала опасные ситуации на дороге. Например, их машина хаотично двигалась по автостраде и несколько раз едва не съехала с дороги. В какой-то момент транспортное средство так занесло вправо, что грузовику, ехавшему рядом, пришлось съехать с дороги.

За рулем оказался 37-летний мужчина. Его вместе с возлюбленной задержали на автозаправке в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В случае, если вина водителя будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

