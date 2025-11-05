Незнакомцы ударили мужчину серпом, похитили его девушку и, надругавшись, выбросили в кусты

В Индии компания подстерегла пару, ударила мужчину и надругалась над женщиной

В Индии трое мужчин стали фигурантами расследования после группового изнасилования женщины. Об этом сообщает CSR Journal.

Инцидент произошел в Коимбатуре. По данным издания, 21-летняя девушка и ее 25-летний возлюбленный отправились на прогулку в место недалеко от местного аэропорта. Припарковав машину, они разговорились.

Во время беседы к машине подошли три человека, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них разбил окно серпом.

Чтобы урегулировать ситуацию, 25-летний мужчина вышел из автомобиля, но его тут же ударили, после чего он потерял сознание. Незнакомцы тем временем похитили его возлюбленную, жестоко изнасиловали и скрылись.

Позже мужчина пришел в себя и вызвал полицию. На место также прибыли медики и госпитализировали пострадавшего.

«После непродолжительного поиска женщина была найдена в близлежащих кустах в тяжелом состоянии и немедленно госпитализирована», – сообщается в публикации.

Установив личности и местонахождение подозреваемых, полицейские отправились на задержание, однако там агрессоры напали на них с серпами. Чтобы поймать компанию, всем троим стреляли по ногам.

На данный момент они проходят лечение. После этого их допросят.

