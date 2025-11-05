На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, в каких случаях необходимо обращение к психологу

Врач Крашкина: при хроническом стрессе следует обратиться к психологу
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

При хроническом стрессе, когда постоянное беспокойство, проблемы со сном и раздражительность не проходят в течение нескольких недель, несмотря на использование методов релаксации, стоит обратиться к психологу. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Важно понимать, что продолжительный стресс — это не признак слабости характера, а серьезное состояние, нуждающееся в профессиональном внимании. Квалифицированный специалист выявит первопричины проблемы и предложит индивидуальные методики восстановления», — сказала специалист.

Оставленный без внимания хронический стресс разрушает тело и психику, поэтому важно вовремя обращаться за помощью, позволять себе отдыхать, а также учиться говорить «нет», добавила она.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого рассказал, как кожа реагирует на стресс и тревогу.

По его словам, при стрессе у человека повышается уровень кортизола и адреналина, что усиливает воспалительные процессы и может нарушить барьерные функции кожи, ухудшить ее микроциркуляцию и питание. Это приводит к зуду, шелушению, покраснению и обострению хронических заболеваний — псориаза, экземы, себорейного дерматита или акне.

Ранее эксперт объяснила, как справиться со стрессом женщинам старше 40 лет.

