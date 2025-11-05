Маслянистое пятно обнаружено в Авачинской бухте

В акватории и прибрежной части Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском выявлено загрязнение нефтепродуктами. Информацию об этом передали в Роспотребнадзор, сообщает Минприроды Камчатского края в Telegram-канале.

Как рассказали в профильном ведомстве, 5 ноября из-за многочисленных обращений и жалоб на загрязнения нефтепродуктами акватории и прибрежной части Авачинской губы на место происшествия был направлен инспектор по эконадзору.

«В рамках проведенного обследования наличие следов загрязнения веществами, образующими радужную пленку на поверхности воды (предположительно, нефтепродукты), подтверждено», — отметили в Минприроды.

Информацию о пятнах также направили в коммунальную службу «ЦОД» и городскую аварийную службу для проверки береговой линии. Впервые о возможной проблеме стало известно 4 ноября.

Авачинская бухта, которая также известна как Авачинская губа, является самой крупной незамерзающей бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка и считается главными транспортными «воротами» Камчатского края.

