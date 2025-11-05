На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин терроризирует соседей музыкой, включая ее по 12 часов подряд

В Красноярском крае мужчина терроризирует соседей музыкой по 12 часов в день
Под Красноярском жители частного сектора обеспокоены поведением соседа, который ежедневно включает музыку на всю улицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

По словам местной жительницы, житель улицы Веселовской намеренно вынес на улицу колонки и каждый день с девяти утра и до девяти вечера включает музыку на полную громкость. Женщина утверждает, что странный сосед делает это намеренно, чтобы «выжить» остальных жильцов поселка.

Собеседница издания рассказала, что многие опасаются связываться с мужчиной, проявляющим признаки неадекватности. В полицию, по ее словам, она и другие жители обращались не один раз, но все ограничивалось составлением на нарушителя общественного порядка административных протоколов.

Ранее жители дома на востоке Москвы пожаловались на ночные «концерты» пьяной соседки.

