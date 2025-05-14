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Москвичка терроризирует соседей, включая по ночам на всю громкость песни Анны Асти

Жители дома на востоке Москвы страдают от ночных концертов пьяной соседки
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Petrov Sergey/Global Look Press

Москвичка терроризирует окружающих песнями Анны Асти, предпочитая слушать их по ночам. Об этом соседи женщины рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Жители одного из домов в районе Новогиреево на востоке Москвы жалуются на свою новую соседку Викторию. Женщина регулярно ведет себя неуважительно по отношению к другим жильцам, когда находится в состоянии алкогольного опьянения. Она оскорбляет соседей, называя их «ипотечными тварями», заставляет свою собаку лаять и включает музыку на всю громкость, делая это преимущественное в ночное время. Выпив, Виктория не только слушает, но и подпевает Анне Асти.

«При вызове полиции не открывает сотрудникам дверь. Написано несколько заявлений. Соседям сообщает, что может делать, что хочет, так как муж подполковник. Ночью не спит весь дом, слышат не только соседние квартиры, но и соседние дома, так как орет она в окна. Невозможно добиться никакого законного воздействия на этого человека. Управляющая компания всю списывает на участкового, участковый выписывает штрафы, но она их игнорирует и продолжает вести аморальный образ жизни. Мы хотим просто спать и соблюдения закона о тишине», — говорят пострадавшие.

Сейчас они продолжают искать управу на меломанку, обсуждая возможные варианты действий в чате подъезда, а Виктория рекомендует недовольным запасаться берушами.

Ранее в Пермском крае женщина проломила голову соседу, который разбудил ее, включив музыку.

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