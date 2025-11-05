На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие продукты с плесенью можно спасти

Ученый Чалый: сыр с плесенью можно спасти срезанием
Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Плесень можно срезать только с продуктов с твердой структурой (например, твердого сыра), остальную еду спасти таким способом не получится. Об этом kp.ru рассказал младший научный сотрудник лаборатории энзимологии питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Захар Чалый.

«Срезать нужно много — не менее 3-5 см от пятна. С мягких продуктов (хлеб, помидоры, йогурты) плесень нельзя убрать срезанием — выскабливанием. Продукт надо выбросить целиком», — сказал эксперт.

По его словам, микотоксины термостабильны, поэтому подсушивание хлеба или кипячение варенья не будут гарантировать безопасность. Чалый добавил, что испортившимися продуктами также не стоит кормить птиц, потому что они ядовиты и для них.

Профессор биомедицинской инженерии и общественного здравоохранения Университета штата Колорадо Брэд Райсфелд до этого говорил, что не вся плесень на поверхности сыра опасна: твердые сорта, такие как чеддер, Пармезан и швейцарский, можно употреблять, если срезать не менее двух с половиной сантиметров вокруг пораженного участка, не касаясь плесени ножом.

Ранее россиянам назвали способ, который защитит домашнее варенье от плесени.

