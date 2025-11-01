Учительница музыки из Саратова лишилась квартиры и денег, поверив мошенникам

В Саратове 62-летняя преподавательница музыки осталась без жилья и денег, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в сентябре в Заводском районе города. Учительнице поступил звонок от женщины, представившейся «специалистом по обслуживанию домофонов», которая попросила продиктовать код из СМС-сообщения. Затем на электронную почту саратовчанки пришло письмо о якобы взломе ее аккаунта на портале Госуслуг.

Позвонив по указанному там номеру, она узнала, что якобы стала фигуранткой уголовного дела, и теперь для снятия подозрений необходимо перевести деньги на «государственный резервный счет». Несмотря на осведомленность о схемах аферистов, женщина в течение нескольких дней снимала и переводила деньги, а также продала квартиру — часть вырученных средств она также отправила на указанные счета. Общий ущерб составил 4,7 млн рублей.

Попытка снять оставшиеся после продажи квартиры средства не увенчалась успехом из-за блокировки счета банковской системой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

