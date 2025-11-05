Тарифы на связь в России вырастут на 5–10% в 2026 году

В 2026 году большинство российских телеком-операторов планируют повысить тарифы на услуги связи. Согласно опросу Telecom Daily, 96% компаний намерены поднять цены на мобильную связь, интернет и телевидение.

Около половины операторов (48%) планируют увеличение в диапазоне 5–10%, а 16% компаний рассматривают повышение более чем на 10%. Наиболее значительно могут вырасти цены на комплексные пакеты услуг, аренду защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа.

«На росте цен сказывается инфляция затрат, включая трудности с развитием сетей из-за ограниченного доступа к технологиям и сложностей с логистикой», — пояснил партнер департамента финансового консультирования ДРТ Антон Шульга.

В 2025 году абонентская плата за пакет услуг сотовой связи уже выросла на 17,3% по данным Росстата. Федеральная антимонопольная служба заявила, что внимательно отслеживает экономическую обоснованность повышения тарифов на социально значимые услуги связи.

В конце октября глава агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что блокировка звонков в мессенджерах WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram привела к тому, что россияне стали выбирать тарифы с большим количеством минут, тогда как раньше ориентировались на трафик. Это привело к росту затрат без повышения цен на услуги операторов. Только за последние несколько месяцев средний чек российских абонентов вырос на 15–20%.

Ранее сообщалось, что власти обсуждают новые условия для запуска 5G в России.