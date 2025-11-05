Мальдивы для россиян перестали быть местом отдыха «для избранных»

В 2025 году спрос на отдых на Мальдивах вырос на 52% по сравнению с 2024 годом, при этом средняя цена билета снизилась на 14% — с 86 305 до 74 312 рублей за билет в обе стороны на одного человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет.

По словам аналитиков компании, это делает популярный тропический курорт заметно доступнее для российских путешественников: стоимость перелета теперь наравне с путешествием в сезон в Турцию, Египет, Таиланд или ОАЭ.

Если сравнивать динамику за последние годы, тренд выглядит следующим образом: 2022 год — активный рост интереса к зарубежным направлениям после снятия ковидных ограничений. Средняя цена перелета туда-обратно составляла 52 712 рублей. В 2023 году наблюдалось резкое снижение спроса на фоне роста цен: количество бронирований сократилось почти в 2,5 раза, а средняя стоимость билетов выросла до 77 460 рублей. В 2024 году произошло восстановление турпотока: рост спроса на 218% относительно 2023 года, но цены продолжали расти и достигли 86 305 рублей. 2025 год — самый популярный для Мальдив: рост спроса еще на 52% в сравнении с 2024 годом и спад цен до 74 312 руб.

«Снижение цен на перелеты на Мальдивы в 2025 году не случайность, а следствие растущей конкуренции авиаперевозчиков и расширения чартерных программ. Если динамика сохранится, то в 2026 году можно ожидать дальнейшего роста спроса еще на 30–40%. Средняя стоимость билетов, по нашим прогнозам, стабилизируется в пределах 72 тысяч рублей за перелет туда-обратно. Это означает, что Мальдивы окончательно перестанут быть направлением «для избранных» и туда все чаще будут летать семьи и путешественники среднего класса», — рассказали в пресс-службе сервиса.

