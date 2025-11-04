В Астрахани машина скорой помощи столкнулась с иномарками

В Астрахани произошло ДТП с участием машины скорой помощи и еще двух автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД России по Астраханской области.

По его данным, в 18:30 мск на улице Ноздрина машина скорой помощи врезалась в Volkswagen и Nissan, после чего перевернулась. Пострадали три человека, которые находились в скорой: женщина-фельдшер и два пассажира. Пострадавшие были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

30 октября в Липецкой области произошла авария с участием кареты скорой помощи и лося. Медики везли в больницу шестимесячного младенца и его мать. Животное выбежало на трассу «Елец – Липецк» в районе Верхнего Студенца. Несмотря на скользкую дорогу, водитель успел уклониться и не допустил серьезных повреждений. После аварии специалисты отправили семью в медучреждение на попутной машине. Ребенка успешно госпитализировали.

Ранее в Москве грузовик влетел в машину скорой помощи.