На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре компания неизвестных затолкала девушку в авто и похитила

В Краснодаре проводят проверку после похищения девушки
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре полиция проводит проверку после появления данных о похищении девушки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел ночью, на улице Героя Пешкова. На кадрах с места заметно, как молодой человек куда-то ведет девушку, схватив за куртку. Вместе они отходят от дома, к которому, по данным СМИ, она изначально шла.

При этом пострадавшая сопротивляется и пытается вырваться, но вырваться ей не удается. Пара отходит к парковке, где, предположительно, их ждал автомобиль.

«Девушка кричала «помогите» и ревела. Они сразу уехали с района, в машине было очень много мужчин», – сообщается в публикации.

По словам очевидцев, похищенной на вид было около 18 лет. В полиции о произошедшем узнали после того, как им рассказали местные жители. Где девушка находится сейчас, неизвестно.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее 61-летний мужчина предложил женщине переждать дождь в его машине и изнасиловал ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами