В Турции из больницы выписали россиянку, которую изрезал ножом муж

Россиянку, которую в турецкой Аланье ранил ножом муж, выписали из больницы. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.

В генконсульстве сообщили, что супруг пострадавшей задержан местными правоохранителями. Назначено предварительное заседание суда, где ему выберут меру пресечения.

Инцидент произошел 3 ноября в районе Махмутлар. Как сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, мужчина напал с ножом на жену из-за предстоящего развода. Он подкараулил супругу на одной из улиц. Во время ссоры россиянин достал из кармана нож и нанес женщине многочисленные удары по телу, лицу и голове. Пострадавшая упала на землю, а нападавший попытался скрыться с места происшествия. Однако полицейские быстро вычислили и задержали окровавленного мужчину с ножом в руках. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого в Тверской области задержали мужчину, который напал с ножом на супругу на улице. Женщину спасли случайные прохожие. Сообщается, что пьяный обвиняемый приревновал жену, когда ее не было дома. Вооружившись ножом, мужчина отправился на ее поиски. Встретив супругу на одной из городских улиц, он догнал женщину и ударил ее ножом по руке. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее россиянин изрезал ножом жену из-за подаренных продуктов.