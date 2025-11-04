В Вологде в День народного единства открыли памятник Ивану Грозному

В Вологде в День народного единства был торжественно открыт памятник Ивану Грозному. Об этом сообщает РИА Новости.

Он установлен рядом с южной стеной Вологодского кремля на Кремлевской площади. Высота бронзовой скульптуры составляет девять метров и стоит на трехметровом постаменте.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, поздравляя жителей с праздником, отметил, что они стали свидетелями исторического события. По его словам, история Вологды неразрывно связана с именем Великого царя Иоанна Васильевича Грозного. Поэтому установка памятника в центре города — это дань уважения царю.

«Я рад, что справедливость торжествует. Я рад, что история расставляет всё на свои места. Я рад, что мы с вами культивируем силу русского духа, русского оружия, русских смыслов», — сказал губернатор.

Как отметили в правительстве Вологодской области, инициатива по установке памятника Ивану Грозному в Вологде принадлежит Филимонову. Власти отмечают, что при Грозном началось масштабное строительство каменной крепости, которая должна быть больше Московского кремля, был возведен Софийский собор.

Автор памятника — московский скульптор Михаил Красильников, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, который также участвовал в создании рельефа для храма Христа Спасителя.

Ранее подросток нанес запрещенную символику на памятник культурного наследия в Петербурге.